Отменят ли армяне рейсы в Россию?
Власти Армении не планируют отменять выполнение авиакомпаниями гражданских рейсов в Россию на фоне расследования катастрофы с самолетом азербайджанской авиакомпании AZAL.
«На данный момент подобное не запланировано», - заявила российским журналистам пресс-секретарь Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян. Это министерство курирует деятельность Комитета гражданской авиации Армении.
Представители армянских авиакомпаний также сообщили российским СМИ, что каких-либо изменений в осуществлении авиарейсов из республики в Россию нет, все рейсы выполняются в соответствии с графиком.