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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Отменят ли армяне рейсы в Россию?

19:41 2076

Власти Армении не планируют отменять выполнение авиакомпаниями гражданских рейсов в Россию на фоне расследования катастрофы с самолетом азербайджанской авиакомпании AZAL.

«На данный момент подобное не запланировано», - заявила российским журналистам пресс-секретарь Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян. Это министерство курирует деятельность Комитета гражданской авиации Армении.

Представители армянских авиакомпаний также сообщили российским СМИ, что каких-либо изменений в осуществлении авиарейсов из республики в Россию нет, все рейсы выполняются в соответствии с графиком.

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