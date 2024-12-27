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В Украине назвали число пропавших без вести солдат ВСУ

19:51 1780

В Украине пропавшими без вести при особых обстоятельствах считаются 60 тысяч человек по состоянию на конец 2024 года, сообщил начальник отдела Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Министерства внутренних дел Украины Дмитрий Богатюк.

По его данным, с начала действия Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в него были внесены сведения о более 70 тысячах человек, которые считались пропавшими без вести.

По состоянию на 26 декабря около 60 тысяч до сих пор находятся в активном розыске, добавил он. Еще 10 тысяч граждан, по его словам, это либо те люди, которые уже были установлены и возвращены живыми домой, или, к сожалению, те, которых идентифицировали среди погибших.

29 октября заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко сообщил, что в Украине в Единый реестр пропавших без вести внесено более 1700 детей.

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