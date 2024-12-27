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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Работа Генпрокуратуры и почетна и трудна

20:11 782

Генеральная прокуратура Азербайджана совместно с Министерством здравоохранения продолжает активную борьбу с коррупцией и незаконной деятельностью в сфере здравоохранения. Недавнее расследование привело к разоблачению высокопоставленных чиновников, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных главным управлением по борьбе с коррупцией, были выявлены серьезные подозрения в отношении Саиды Рустамовой, начальника отдела кадров, науки и образования Министерства здравоохранения, и Лятафат Джабаровой, бывшей начальницы отдела аккредитации Центра общественного здравоохранения и реформ.

Как утверждает следствие, эти должностные лица организовали схему, которая позволяла врачам незаконно менять специализацию, получать доступ к сертификационным экзаменам и даже приобретать поддельные сертификаты, дающие право заниматься медицинской или фармацевтической деятельностью, включая пластическую хирургию. Все это осуществлялось за взятки, суммы которых варьировались в зависимости от ситуации.

В рамках расследования в служебных кабинетах подозреваемых были проведены обыски. Следователи изъяли документы и другие доказательства, подтверждающие незаконные действия.

Против Саиды Рустамовой и Лятафат Джабаровой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса, включая получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и служебный подлог.

Суд Бинагадинского района постановил применить к обвиняемым домашний арест в качестве основной меры пресечения и временно отстранить их от занимаемых должностей.

Следствие продолжается, и правоохранительные органы работают над выявлением других участников коррупционной схемы.

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