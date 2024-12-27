Грузинские власти рассказали, за что Иванишвили попал под санкции
Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что санкции США против теневого олигарха страны Бидзины Иванишвили ничего не меняют и являются "наградой за защиту интересов" Грузии.
По словам Кобахидзе, Иванишвили "фактически находился" под санкциями США последние три года, а в течение этого времени он "служил интересам страны".
Премьер Грузии не считает, что "ничего особенного не произошло", а санкции против Иванишвили – это "награда за защиту интересов" страны.
*** 20:19
США ввели санкции против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты», бизнесмена Бидзины Иванишвили, сообщается на сайте Минфина.
Он попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).