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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Грузинские власти рассказали, за что Иванишвили попал под санкции

ОБНОВЛЕНО 21:09
21:09 1361

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что санкции США против теневого олигарха страны Бидзины Иванишвили ничего не меняют и являются "наградой за защиту интересов" Грузии.

По словам Кобахидзе, Иванишвили "фактически находился" под санкциями США последние три года, а в течение этого времени он "служил интересам страны".

Премьер Грузии не считает, что "ничего особенного не произошло", а санкции против Иванишвили – это "награда за защиту интересов" страны.

*** 20:19

США ввели санкции против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты», бизнесмена Бидзины Иванишвили, сообщается на сайте Минфина.

Он попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

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