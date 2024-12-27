Грузинские власти рассказали, за что Иванишвили попал под санкции

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что санкции США против теневого олигарха страны Бидзины Иванишвили ничего не меняют и являются "наградой за защиту интересов" Грузии.

По словам Кобахидзе, Иванишвили "фактически находился" под санкциями США последние три года, а в течение этого времени он "служил интересам страны".

Премьер Грузии не считает, что "ничего особенного не произошло", а санкции против Иванишвили – это "награда за защиту интересов" страны.