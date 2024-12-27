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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Зеленский о сбитом самолете AZAL: «Если Россия выберет путь распространения лжи…»

20:36 2704

Появляется все больше подробностей о страшной катастрофе самолёта, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Выражаю соболезнования президенту (Азербайджана Ильхаму) Алиеву и народу Азербайджана.

Каждая человеческая жизнь бесценна, и каждая утрата заслуживает всестороннего расследования для установления истины.

Очевидные доказательства на месте аварии указывают на ответственность России за эту трагедию.

Если Россия, как в случае с MH17 (малазийский пассажирский авиалайнер Boeing 777, сбитый 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины), выберет путь распространения лжи, мы должны объединить все международные усилия для установления правды и обеспечения справедливости», - заявил украинский лидер.

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