Зеленский о сбитом самолете AZAL: «Если Россия выберет путь распространения лжи…»
Появляется все больше подробностей о страшной катастрофе самолёта, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Выражаю соболезнования президенту (Азербайджана Ильхаму) Алиеву и народу Азербайджана.
Каждая человеческая жизнь бесценна, и каждая утрата заслуживает всестороннего расследования для установления истины.
Очевидные доказательства на месте аварии указывают на ответственность России за эту трагедию.
Если Россия, как в случае с MH17 (малазийский пассажирский авиалайнер Boeing 777, сбитый 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины), выберет путь распространения лжи, мы должны объединить все международные усилия для установления правды и обеспечения справедливости», - заявил украинский лидер.