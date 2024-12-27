«Небесный Феррари» продан турецкой Baykar
Италия одобрила продажу авиационной компании Piaggio Aerospace турецкой Baykar, пишет агентство Anadolu.
Предложение турецкого производителя ударных беспилотных летательных аппаратов оказалось лучшим на тендере на покупку Piaggio Aerospace, известного итальянского авиагиганта, основанного в 1884 году, сообщили в Baykar. Компания превзошла конкурентов, принявших участие в тендере из разных стран.
Piaggio Aerospace является известным производителем бизнес-джетов P.180 Avanti и авиационных двигателей. Piaggio P180 Avanti часто называют «Небесным Феррари».