Араб зарезал пережившую Холокост Липовскую. ХАМАС назвал убийство «геройским»
21:17 785
Сегодня арабский террорист зарезал в израильской Герцлии пожилую израильтянку. Жертвой теракта стала 83-летняя Людмила Липовская. Как пишут израильские СМИ, она является репатрианткой, пережившей Холокост.
Вслед за этим ХАМАС выпустил заявление, в котором назвал убийство «геройским»:
«Движение ХАМАС приветствует сегодняшнее героическое ножевое нападение в Герцлии недалеко от Тель-Авива», - говорится в заявлении.
December 27, 2024
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