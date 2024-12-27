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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Араб зарезал пережившую Холокост Липовскую. ХАМАС назвал убийство «геройским»

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21:17 785

Сегодня арабский террорист зарезал в израильской Герцлии пожилую израильтянку. Жертвой теракта стала 83-летняя Людмила Липовская. Как пишут израильские СМИ, она является репатрианткой, пережившей Холокост.

Вслед за этим ХАМАС выпустил заявление, в котором назвал убийство «геройским»:

«Движение ХАМАС приветствует сегодняшнее героическое ножевое нападение в Герцлии недалеко от Тель-Авива», - говорится в заявлении.

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