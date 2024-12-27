Али Асадов собрал министров из-за подбитого самолета AZAL

27 декабря состоялось очередное заседание Государственной комиссии, созданной для расследования причин крушения самолета AZAL в казахстанском Актау. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, председатель комиссии Али Асадов отметил, что комиссия рассмотрит проделанную работу и предстоящие задачи по ликвидации последствий авиакатастрофы.

Была предоставлена информация о принятых мерах и предстоящей работе по оказанию необходимой помощи пострадавшим и раненым в результате авиакатастрофы.

Были заслушаны отчеты членов комиссии по их полномочиям.

Члены комиссии предоставили информацию о доставке раненых, а также останков погибших в Азербайджан, организации похорон погибших, а также о ходе лечения в Актау граждан, находящихся в настоящее время в тяжелом состоянии.