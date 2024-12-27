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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Али Асадов собрал министров из-за подбитого самолета AZAL

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21:28 808

27 декабря состоялось очередное заседание Государственной комиссии, созданной для расследования причин крушения самолета AZAL в казахстанском Актау. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, председатель комиссии Али Асадов отметил, что комиссия рассмотрит проделанную работу и предстоящие задачи по ликвидации последствий авиакатастрофы.

Была предоставлена информация о принятых мерах и предстоящей работе по оказанию необходимой помощи пострадавшим и раненым в результате авиакатастрофы.

Были заслушаны отчеты членов комиссии по их полномочиям.

Члены комиссии предоставили информацию о доставке раненых, а также останков погибших в Азербайджан, организации похорон погибших, а также о ходе лечения в Актау граждан, находящихся в настоящее время в тяжелом состоянии.

Было отмечено, что приняты необходимые меры по доставке в страну и захоронению тел четырех из 26 граждан Азербайджана, погибших в результате авиакатастрофы. Обсуждались вопросы, связанные с доставкой в нашу страну вскоре после завершения судебно-медицинской экспертизы и других необходимых мер тел еще 22 погибших.

Членам комиссии было поручено в короткие сроки и оперативно решить вопросы, связанные с оказанием необходимой материальной помощи, морально-психологической поддержки пострадавшим в авиакатастрофе и семьям погибших.

Было отмечено, что следственные мероприятия продолжаются в рамках специальной комиссии, созданной казахстанской стороной для расследования причин произошедшего. Было доведено до внимания, что решительная позиция Азербайджана заключается в том, что причины авиакатастрофы должны быть расследованы прозрачно, объективно и всесторонне, а общественность должна быть проинформирована о результатах расследования.

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