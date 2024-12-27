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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Немцы боятся «Орешника»

27 декабря 2024, 21:52 1618

Германия «практически беззащитна» против российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства иностранных дел ФРГ.

«Перехват такой цели может получиться только благодаря удаче.

Германия беззащитна перед атакой «Орешника». Имея на вооружении системы Patriot, Бундесвер в настоящее время не располагает эффективным средством защиты от таких баллистических ракет», — говорится в материале.

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