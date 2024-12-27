Немцы боятся «Орешника»

Германия «практически беззащитна» против российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства иностранных дел ФРГ.

«Перехват такой цели может получиться только благодаря удаче.

Германия беззащитна перед атакой «Орешника». Имея на вооружении системы Patriot, Бундесвер в настоящее время не располагает эффективным средством защиты от таких баллистических ракет», — говорится в материале.