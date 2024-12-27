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Теневой российский танкер следил за техникой НАТО

27 декабря 2024, 22:32 1206

На задержанном в Финляндии российском танкере Eagle S нашли шпионское оборудование для слежки за техникой НАТО, пишет издание Lloyd’s List. По данным ресурса, с помощью него отслеживались корабли и самолеты НАТО. Судно также подозревается в повреждении подводного кабеля Estlink-2 в Балтийском море.

Как пишет издание Yle, действия Финляндии предотвратили более серьезные диверсии. Эксперт по морскому праву Александр Лотт отметил, что танкер мог повредить не только кабель Estlink 1, но и газопровод Balticconnector и другие коммуникации.

Напомним, танкер Eagle S из теневого флота России был остановлен 25 декабря после выхода из строя кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Судно, перевозившее российскую нефть в Египет, заметно замедлило ход в месте повреждения кабеля, что вызвало подозрения.

Отметим, что за последние месяцы в Балтийском море было зафиксировано несколько инцидентов с повреждением кабелей и трубопроводов.

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