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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Пилотов и стюардессу разбившегося самолета AZAL похоронят на Аллее почетного захоронения

27 декабря 2024, 22:52 1993

Пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и стюардесса Хёкума Алиева, погибшие при крушении пассажирского самолета AZAL в Казахстане, будут похоронены на II Аллее почетного захоронения.

Их тела будут доставлены из Казахстана. Погибшие будут похоронены на II Аллее почетного захоронения.

25 декабря пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку - Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира, 5 членов экипажа. В результате крушения 38 человек погибли, 29 выжили.

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