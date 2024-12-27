Пилотов и стюардессу разбившегося самолета AZAL похоронят на Аллее почетного захоронения
Пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и стюардесса Хёкума Алиева, погибшие при крушении пассажирского самолета AZAL в Казахстане, будут похоронены на II Аллее почетного захоронения.
Их тела будут доставлены из Казахстана. Погибшие будут похоронены на II Аллее почетного захоронения.
25 декабря пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку - Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира, 5 членов экипажа. В результате крушения 38 человек погибли, 29 выжили.