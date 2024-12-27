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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Погибший пилот AZAL оказался выпускником украинской академии

27 декабря 2024, 23:03 2629

В авиакатастрофе, произошедшей в Казахстане вблизи Актау, погиб пилот Александр Кальянинов, который учился в Лётной академии Национального авиационного университета в украинском городе Кропивницкий.

Как отметили в заведении, Кальянинов с детства хотел стать пилотом, как и его отец, и связать свою жизнь с небом. В апреле 2021 года он получил степень магистра по авиационному транспорту.

Мужчина проходил обучение на факультете летной эксплуатации и получил квалификацию инженера-пилота и инженера-исследователя.

«Александр был очень умным, эрудированным, свободно разговаривал на нескольких иностранных языках, был очень честным и всегда готовым прийти на помощь. Во время авиакатастрофы, рискуя собственной жизнью, спас десятки жизней при исполнении служебного долга», — добавили в заведении.

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