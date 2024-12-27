USD 1.7000
EUR 1.7694
RUB 1.6958
Подписаться на уведомления
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Исход израильтян из Сирии

27 декабря 2024, 23:07 1747

Израиль завершил вывод своих подразделений из нескольких населенных пунктов в западной части сирийской провинции Дараа. Среди этих населенных пунктов — Джамла, Шаджара, Бейт-Ир, Койя, Маарийя и Сайда-Голан.

Одновременно с этим в буферную зону, расположенную между Сирией и районами, контролируемыми Израилем, начали возвращаться патрули ООН.

Зеленский: «Северокорейских солдат добивают свои же»
Зеленский: «Северокорейских солдат добивают свои же»
00:05 600
Погибший пилот AZAL оказался выпускником украинской академии
Погибший пилот AZAL оказался выпускником украинской академии
27 декабря 2024, 23:03 2637
Вице-премьер Казахстана обвиняет Россию из-за расследования дела самолета AZAL
Вице-премьер Казахстана обвиняет Россию из-за расследования дела самолета AZAL ВИДЕО
27 декабря 2024, 23:29 2298
Исход израильтян из Сирии
Исход израильтян из Сирии
27 декабря 2024, 23:07 1748
Али Асадов собрал министров из-за подбитого самолета AZAL
Али Асадов собрал министров из-за подбитого самолета AZAL фото
27 декабря 2024, 21:28 4288
Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета...
Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета... сенсационные подробности; все еще актуально
27 декабря 2024, 13:42 16474
Пилотов и стюардессу разбившегося самолета AZAL похоронят на Аллее почетного захоронения
Пилотов и стюардессу разбившегося самолета AZAL похоронят на Аллее почетного захоронения
27 декабря 2024, 22:52 1999
Мощная бомбардировка столицы Йемена: чьих рук дело?
Мощная бомбардировка столицы Йемена: чьих рук дело? фото; обновлено 22:27
27 декабря 2024, 22:27 10893
Зеленский о сбитом самолете AZAL: «Если Россия выберет путь распространения лжи…»
Зеленский о сбитом самолете AZAL: «Если Россия выберет путь распространения лжи…»
27 декабря 2024, 20:36 6012
Крушение самолета AZAL: Новые подробности
Крушение самолета AZAL: Новые подробности обновлено 00:24
00:24 23819
Израиль мощно бомбит Сирию
Израиль мощно бомбит Сирию видео; ОБНОВЛЕНО 20:58
27 декабря 2024, 20:58 11097

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Северокорейских солдат добивают свои же»
Зеленский: «Северокорейских солдат добивают свои же»
00:05 600
Погибший пилот AZAL оказался выпускником украинской академии
Погибший пилот AZAL оказался выпускником украинской академии
27 декабря 2024, 23:03 2637
Вице-премьер Казахстана обвиняет Россию из-за расследования дела самолета AZAL
Вице-премьер Казахстана обвиняет Россию из-за расследования дела самолета AZAL ВИДЕО
27 декабря 2024, 23:29 2298
Исход израильтян из Сирии
Исход израильтян из Сирии
27 декабря 2024, 23:07 1748
Али Асадов собрал министров из-за подбитого самолета AZAL
Али Асадов собрал министров из-за подбитого самолета AZAL фото
27 декабря 2024, 21:28 4288
Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета...
Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета... сенсационные подробности; все еще актуально
27 декабря 2024, 13:42 16474
Пилотов и стюардессу разбившегося самолета AZAL похоронят на Аллее почетного захоронения
Пилотов и стюардессу разбившегося самолета AZAL похоронят на Аллее почетного захоронения
27 декабря 2024, 22:52 1999
Мощная бомбардировка столицы Йемена: чьих рук дело?
Мощная бомбардировка столицы Йемена: чьих рук дело? фото; обновлено 22:27
27 декабря 2024, 22:27 10893
Зеленский о сбитом самолете AZAL: «Если Россия выберет путь распространения лжи…»
Зеленский о сбитом самолете AZAL: «Если Россия выберет путь распространения лжи…»
27 декабря 2024, 20:36 6012
Крушение самолета AZAL: Новые подробности
Крушение самолета AZAL: Новые подробности обновлено 00:24
00:24 23819
Израиль мощно бомбит Сирию
Израиль мощно бомбит Сирию видео; ОБНОВЛЕНО 20:58
27 декабря 2024, 20:58 11097
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться