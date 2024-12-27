Исход израильтян из Сирии
27 декабря 2024, 23:07 1747
Израиль завершил вывод своих подразделений из нескольких населенных пунктов в западной части сирийской провинции Дараа. Среди этих населенных пунктов — Джамла, Шаджара, Бейт-Ир, Койя, Маарийя и Сайда-Голан.
Одновременно с этим в буферную зону, расположенную между Сирией и районами, контролируемыми Израилем, начали возвращаться патрули ООН.
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