Вице-премьер Казахстана обвиняет Россию из-за расследования дела самолета AZAL
27 декабря 2024, 23:29 2300
Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев назвал «очень организованной» работу азербайджанской стороны по выяснению обстоятельств крушения самолета AZAL.
«Азербайджанские коллеги очень организованно работают в плане работы по идентификации, предоставляют нужный материал. Теперь нам предстоит такая же работа с Российской Федерацией. Пока такой организованной работы с российской стороны не видно», - сказал Бозумбаев.
December 27, 2024
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