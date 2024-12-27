Украина начала получать американский газ
Украина впервые получила поставку американского сжиженного природного газа (СПГ) через греческий терминал. Крупнейшая частная энергетическая компания Украины, ДТЭК, закупила груз объемом около 100 млн кубометров, из которого 10% будет использовано внутри страны, а остальное продано греческим компаниям.
Поставка проводится на фоне истечения пятилетнего соглашения о транзите российского газа через Украину и приближающейся инаугурации Дональда Трампа, который угрожает ввести тарифы для Европы, если она не будет закупать больше американской энергии.
Закупки ДТЭК продолжатся до конца 2026 года, также заключено 20-летнее соглашение на поставку СПГ. Аналитики считают эту сделку важной в контексте ослабления влияния РФ на энергетический рынок Украины.