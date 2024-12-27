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Украина начала получать американский газ

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Украина впервые получила поставку американского сжиженного природного газа (СПГ) через греческий терминал. Крупнейшая частная энергетическая компания Украины, ДТЭК, закупила груз объемом около 100 млн кубометров, из которого 10% будет использовано внутри страны, а остальное продано греческим компаниям.

Поставка проводится на фоне истечения пятилетнего соглашения о транзите российского газа через Украину и приближающейся инаугурации Дональда Трампа, который угрожает ввести тарифы для Европы, если она не будет закупать больше американской энергии.

Закупки ДТЭК продолжатся до конца 2026 года, также заключено 20-летнее соглашение на поставку СПГ. Аналитики считают эту сделку важной в контексте ослабления влияния РФ на энергетический рынок Украины.

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