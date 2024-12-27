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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Зеленский: «Северокорейских солдат добивают свои же»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что украинские военные смогли захватить в плен нескольких военных из Северной Кореи, воюющих на стороне России.

По его словам, северокорейские войска несут очень большие потери, а Москва пытается сделать так, чтобы солдаты из КНДР не попали в плен.

«Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен: их свои же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты», — рассказывает Зеленский.

Украинский лидер добавил, что нескольких тяжелораненых солдат из Северной Кореи все-таки взяли в плен, хотя «их и не удалось реанимировать».

Зеленский призвал соседние страны КНДР, в частности Китай, повлиять на то, чтобы корейский народ не «терял своих людей в боях в Европе».

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