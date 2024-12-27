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Словакия угрожает оставить Украину без электричества

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал в пятницу, 27 декабря, что рассматривает возможность введения ответных мер против Украины, включая прекращение поставок электроэнергии, если Киев с нового года остановит транзит российского газа в Словакию.

Киев не планирует продлевать пятилетний транзитный договор, который до сих пор позволял поставлять российский газ через ее территорию.

Фицо опубликовал видео в социальных сетях, в котором раскритиковал решение Украины и пригрозил ответными мерами.

"После 1 января мы оценим ситуацию и возможности принятия мер против Украины. Если это будет неизбежно, мы прекратим поставки электроэнергии, которые необходимы Украине во время отключений сети. Или согласуем другие действия", – сказал Фицо в видео, размещенном в социальной сети Facebook.

Фицо также отметил, что Европейский союз может понести значительные убытки, если Украина прекратит транзит российского газа в Европу.

"Прекращая транзит газа, президент [Украины] Зеленский нанесет ущерб Европейскому союзу на миллиарды, включая Словацкую Республику, что еще больше снизит конкурентоспособность ЕС", – сказал Фицо.

"Похоже, что для Европейского союза главное, чтобы славяне продолжали убивать друг друга ради нереалистичной цели ослабить Россию", – добавил он.

20 декабря Фицо также заявил, что, если Украина не позволит продолжать транзит российского газа через свою территорию, это приведет к конфликту между двумя странами.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил, что Фицо отклонил предложение компенсировать приостановку транзита российского газа.

"Мы сделали, по согласованию с Европейским союзом, предложение премьер-министру Фицо о возможной компенсации Словакии за потери, связанные с приостановкой транзита российской нефти и возможной активацией альтернативных вариантов транзита любого другого не российского газа. Фицо отклонил это предложение", – сказал Зеленский в своем вечернем обращении.

На прошлой неделе Фицо встретился в Кремле с Владимиром Путиным, где, как утверждается, обсуждал вопрос транзита газа.

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