Щедрый пакет помощи Украине от США

Ожидается, что США объявят о том, что они направят Украине военную помощь на сумму $1,25 млрд до ухода действующего президента США Джо Байдена в отставку в январе, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников. По информации агентства, действующая администрация стремится обеспечить Киев как можно большей помощью до своей смены.

Большой пакет помощи включает «значительное» количество боеприпасов, в том числе для ракетных комплексов класса «земля-воздух» и систем противовоздушной обороны Hawk. По словам официальных лиц, также будут предоставлены ракеты «Стингер» и артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм. Как отмечает агентство, новый пакет помощи поступает в связи с тем, что в последние дни Россия предприняла серию атак на энергетические объекты Украины.

Ранее высокопоставленные военные чиновники США признали, что Пентагон, возможно, не сможет направить все оставшиеся $5,6 млрд на помощь Украине до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Новый пакет администрация Байдена может поставлять, «снимая оружие с прилавков», что позволит быстро передать его Украине. Этот пакет сократит оставшуюся сумму согласованной помощи до $4,35 млрд.