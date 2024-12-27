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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

США о северокорейцах в России: «Расходный материал»

01:56 409

Войска Северной Кореи несут массовые потери в боях с украинскими бойцами, которые ведутся на территории Курской области. Об этом во время брифинга сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

По данным Вашингтона, только за последнюю неделю в Курской области России погибли или получили ранения 1000 бойцов КНДР: «Очевидно, что российские и северокорейские военные лидеры рассматривают эти войска как расходный материал и отдают им приказы о безнадежных атаках на украинскую оборону».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что северокорейские войска несут очень большие потери, а Москва пытается сделать так, чтобы солдаты из КНДР не попали в плен.

«Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен: их свои же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты», — сказал Зеленский.

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