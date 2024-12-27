USD 1.7000
EUR 1.7694
RUB 1.6958
Подписаться на уведомления
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

600 тысяч российских солдат в Украине

08:40 2664

Сейчас на захваченных Россией территориях Украины находится примерно 600 тысяч российских военных. 

Такие цифры представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов привел в интервью телеканалу «Новости.LIVE»

По словам Юсова, потери российских войск «колоссальные», в то же время их число на территории Украины остается постоянным в течение последнего времени.

«Количество российских солдат на временно оккупированных территориях Украины составляет около 600 тысяч. Те рекрутинговые мобилизационные мероприятия, которые принимает враг, направленные прежде всего на пополнение потерь, потому что они колоссальные и имеют тенденцию к увеличению», - утверждает Юсов.

Узбекские депутаты наехали на Рамзана Кадырова
Узбекские депутаты наехали на Рамзана Кадырова
10:16 2544
Ударов «Шахедами» будет еще больше
Ударов «Шахедами» будет еще больше
10:46 801
В Москве отчитались об «уничтоженных» украинских беспилотниках
В Москве отчитались об «уничтоженных» украинских беспилотниках
10:37 751
Минздрав Азербайджана обратился к населению
Минздрав Азербайджана обратился к населению
10:01 2310
Ильхам Алиев ознакомился со спецтранспортом для Баку
Ильхам Алиев ознакомился со спецтранспортом для Баку фото
09:55 2300
Зеленский: «Северокорейских солдат добивают свои же»
Зеленский: «Северокорейских солдат добивают свои же»
00:05 6790
Погибший пилот AZAL оказался выпускником украинской академии
Погибший пилот AZAL оказался выпускником украинской академии
27 декабря 2024, 23:03 9946
Вице-премьер Казахстана обвиняет Россию из-за расследования дела самолета AZAL
Вице-премьер Казахстана обвиняет Россию из-за расследования дела самолета AZAL ВИДЕО
27 декабря 2024, 23:29 13741
Исход израильтян из Сирии
Исход израильтян из Сирии
27 декабря 2024, 23:07 6498
Али Асадов собрал министров из-за подбитого самолета AZAL
Али Асадов собрал министров из-за подбитого самолета AZAL фото
27 декабря 2024, 21:28 7809
Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета...
Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета... сенсационные подробности; все еще актуально
27 декабря 2024, 13:42 21102

ЭТО ВАЖНО

Узбекские депутаты наехали на Рамзана Кадырова
Узбекские депутаты наехали на Рамзана Кадырова
10:16 2544
Ударов «Шахедами» будет еще больше
Ударов «Шахедами» будет еще больше
10:46 801
В Москве отчитались об «уничтоженных» украинских беспилотниках
В Москве отчитались об «уничтоженных» украинских беспилотниках
10:37 751
Минздрав Азербайджана обратился к населению
Минздрав Азербайджана обратился к населению
10:01 2310
Ильхам Алиев ознакомился со спецтранспортом для Баку
Ильхам Алиев ознакомился со спецтранспортом для Баку фото
09:55 2300
Зеленский: «Северокорейских солдат добивают свои же»
Зеленский: «Северокорейских солдат добивают свои же»
00:05 6790
Погибший пилот AZAL оказался выпускником украинской академии
Погибший пилот AZAL оказался выпускником украинской академии
27 декабря 2024, 23:03 9946
Вице-премьер Казахстана обвиняет Россию из-за расследования дела самолета AZAL
Вице-премьер Казахстана обвиняет Россию из-за расследования дела самолета AZAL ВИДЕО
27 декабря 2024, 23:29 13741
Исход израильтян из Сирии
Исход израильтян из Сирии
27 декабря 2024, 23:07 6498
Али Асадов собрал министров из-за подбитого самолета AZAL
Али Асадов собрал министров из-за подбитого самолета AZAL фото
27 декабря 2024, 21:28 7809
Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета...
Как Россия старалась по дипканалам скрыть сбитие азербайджанского самолета... сенсационные подробности; все еще актуально
27 декабря 2024, 13:42 21102
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться