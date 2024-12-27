600 тысяч российских солдат в Украине

Сейчас на захваченных Россией территориях Украины находится примерно 600 тысяч российских военных.

Такие цифры представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов привел в интервью телеканалу «Новости.LIVE»

По словам Юсова, потери российских войск «колоссальные», в то же время их число на территории Украины остается постоянным в течение последнего времени.

«Количество российских солдат на временно оккупированных территориях Украины составляет около 600 тысяч. Те рекрутинговые мобилизационные мероприятия, которые принимает враг, направленные прежде всего на пополнение потерь, потому что они колоссальные и имеют тенденцию к увеличению», - утверждает Юсов.