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Минздрав Азербайджана обратился к населению

10:01 2310

Министерство здравоохранения Азербайджана обратилось к населению в связи с участившимися случаями заражения респираторными заболеваниями, а также сезонной инфекцией гриппа.

«В связи с зимним сезоном и нестабильной погодой участились случаи заражения респираторными заболеваниями, а также сезонной инфекцией гриппа. К группам населения с высокой восприимчивостью к сезонным респираторным заболеваниям относятся дети, по каким-либо причинам не прошедшие профилактические прививки, а также лица с сопутствующими заболеваниями.

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики в целях охраны здоровья населения и предотвращения инфекций в предстоящие выходные и праздничные дни, особенно лицам с повышенной восприимчивостью, рекомендует использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей, соблюдать гигиену рук. Также целесообразно включать в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами.

Каждый гражданин должен с особой чуткостью и ответственностью относиться к своему здоровью, защищать себя и окружающих от заражения инфекциями», - говорится в обращении Минздрава.

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