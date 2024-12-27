Узбекские депутаты наехали на Рамзана Кадырова

«Я категорически осуждаю вмешательство Рамзана Кадырова в дела нашего государства и его попытки оказать давление на узбекских государственных служащих. Подобные действия неприемлемы, поскольку они могут нанести ущерб дружеским отношениям между народами наших стран и поставить под угрозу межгосударственное сотрудничество», — заявил Тожиев.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Одилжон Тожиев выступил с резкой критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Узбекистана и угрозах в адрес узбекских чиновников. Об этом информирует издание UzDaily.

Узбекский депутат подчеркнул необходимость дать правовую оценку действиям Кадырова со стороны российских властей: «Я призываю Генеральную прокуратуру Российской Федерации провести всестороннюю проверку высказываний главы Чечни и дать им правовую оценку».

Кроме того, Тожиев считает, что Кадыров должен извиниться за свои заявления: «Рамзан Кадыров обязан публично извиниться перед народом Узбекистана за свои высказывания, которые недопустимы в международной практике и наносят вред добрососедским отношениям».

Он призвал Кадырова содействовать в розыске подозреваемых, связанных с попыткой покушения на узбекских чиновников: «Если Рамзан Кадыров действительно считает себя другом нашего народа, он должен оказать содействие Генеральной прокуратуре Узбекистана в поиске Бислана Расаева и Шамиля Темирханова, а также их передаче узбекским правоохранительным органам».

Накануне советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев призвал прекратить авиарейсы в Грозный и жестко проверять каждого въезжающего в Узбекистан чеченца. Таким образом он прокомментировал угрозы в адрес узбекских чиновников.

Подобную реакцию узбекских представителей власти вызвали слова Рамзана Кадырова с угрозами в адрес двух узбекских чиновников. «Комилу Алламжонову и Дмитрию Ли рекомендую не заигрываться в роли пострадавших. Что бы вы ни замышляли, лучше вовремя остановиться, иначе придется отвечать за все козни, клевету и домыслы. И я сейчас про ответ по нашим традициям», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее узбекские СМИ сообщали, что граждане России Бислан Расаев и Шамиль Темирханов, уроженцы Чечни, объявлены Узбекистаном в розыск через Интерпол. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. 26 декабря Рамзан Кадыров опубликовал заявление, в котором отверг обвинения о «чеченском следе» в деле о покушении на Комила Алламжонова. 27 декабря Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила, что Бислан Расаев и Шамиль Темирханов объявлены в международный розыск.

26 октября в Ташкентской области неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Комил Алламжонов — бывший глава департамента информационной политики Администрации президента Узбекистана.