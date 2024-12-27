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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

В Москве отчитались об «уничтоженных» украинских беспилотниках

10:37 753

Ночью 28 декабря над территорией России уничтожены 56 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 28 дронов сбито над Воронежской областью, 17 — над Ростовской, 11 — над Белгородской.

В Воронежской области в результате падения сбитого беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, заявил губернатор региона Александр Гусев.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Красногвардейский район. В селе Палатово двое мирных жителей получили ранения, у них осколочные ранения.

С 6 утра по московскому времени аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов», сообщил представитель Росавиации.

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