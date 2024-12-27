Ударов «Шахедами» будет еще больше

Россия увеличила производство «Шахедов» накануне зимней кампании против Украины, несмотря на санкции и технические ограничения, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на украинскую разведку отмечают, что российский завод в специальной экономической зоне «Алабуга» (Республика Татарстан) изготовил 5760 дронов «Шахед» с января по сентябрь 2024 года. Это вдвое больше, чем было выпущено в 2023 году. Завод уже заключил соглашение на производство 6000 дронов до сентября 2025 года.

Также Россия активно разрабатывает низкотехнологичные дроны-приманки, похожие на «Шахед», которые используются для преодоления систем ПВО Украины. До конца года россияне планируют изготовить до 10 тысяч таких приманок.

В Алабуге россияне построили два новых цеха и установили защитные сетки от дронов над зданиями. Кроме того, РФ улучшила логистику, создав железнодорожную станцию с прямым сообщением между Россией и Китаем, через которую поставляются необходимые компоненты для производства беспилотников.

«Российская армия, вероятно, будет продолжать адаптировать свои ударные стратегии, чтобы нанести ущерб критической инфраструктуре Украины, одновременно пытаясь наращивать производство дронов «Шахед». Подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном в январе 2025 года может способствовать этому процессу", - пишут аналитики.