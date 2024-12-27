Посол Армении не вернется в Минск

Ереван не планирует возвращать в Минск своего посла Размика Хумаряна, пишут армянские СМИ.

Хумарян был вызван в Армению для консультаций в июне 2024 г. После этого он в Беларусь не возвращался.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко устроили перепалку на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге о том, в каком формате армянская делегация будет участвовать в следующей встрече ЕАЭС, которая состоится в Минске в мае 2025 года.