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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Посол Армении не вернется в Минск

10:50 623

Ереван не планирует возвращать в Минск своего посла Размика Хумаряна, пишут армянские СМИ.

Хумарян был вызван в Армению для консультаций в июне 2024 г. После этого он в Беларусь не возвращался.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко устроили перепалку на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге о том, в каком формате армянская делегация будет участвовать в следующей встрече ЕАЭС, которая состоится в Минске в мае 2025 года.

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