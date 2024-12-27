Российская разведка предупреждает о «сюрпризах» западных спецслужб

Спецслужбы США и Великобритании готовят «серию нападений» на российские военные базы в Сирии, якобы чтобы побудить Россию эвакуировать своих военных, утверждает Служба внешней разведки России (СВР).

«Представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГИЛ задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ», — говорится в публикации ведомства.

В этих целях террористы якобы получили ударные беспилотники. Чтобы скрыть свою причастность к их будущим действиям, военное командование США и Великобритании дало указание своим военно-воздушным силам продолжить наносить удары по позициям «Исламского государства», о чем боевиков заранее уведомляют, утверждают в СВР.

По версии службы разведки, таким образом США и Великобритания стремятся поддерживать состояние хаоса на Ближнем Востоке после свержения президента Сирии Башара Асада, чтобы обеспечить собственное доминирование в регионе, которому препятствует военное присутствие России.