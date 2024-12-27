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У Украины почти закончились ракеты ATACMS

11:12 119

Украина в последнее время вынужденно ограничила применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России из-за исчерпания их запасов.

Об этом сообщили New York Times (NYT) осведомленные американские чиновники.

По их словам, весной этого года США передали Киеву около 500 ракет со складов Пентагона. Сначала они применялись для поражения целей на захваченных территориях, в том числе в Крыму. Но в середине ноября администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву использовать эти ракеты для ударов вглубь России. Как отмечает NYT, на тот момент у Украины оставалось лишь около 50 ATACMS. При этом Вашингтон дал понять, что не может предоставить дополнительные партии ракет, поскольку часть запасов была отправлена на Ближний Восток и в Азию.

Как подсчитала NYT на основе информации Минобороны РФ и военных блогеров, в общей сложности Украина осуществила шесть ракетных ударов по территории России, использовав не менее 31 ракеты ATACMS и 14 Storm Shadow. Одним из эффективных оказался удар 20 ноября по российскому командному бункеру вблизи поселка Марьино в Курской области. Именно после этого Россия выпустила по Днепру ракету «Орешник». Но в целом применение западных ракет имело ограниченную эффективность и не изменило траектории боевых действий, говорят источники NYT среди высокопоставленных чиновников НАТО. Они отметили, что после ударов ATACMS по российской территории не произошло и эскалации. По мнению американских должностных лиц, Москва пытается избежать обострения ситуации в связи с избранием Дональда Трампа на пост президента США. Собеседники NYT предположили, что российские власти не будут отвечать на удары ATACMS, чтобы США не усилили поддержку Украины, а новая администрация не оказалась в неудобном положении.

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