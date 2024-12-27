У Украины почти закончились ракеты ATACMS

По их словам, весной этого года США передали Киеву около 500 ракет со складов Пентагона. Сначала они применялись для поражения целей на захваченных территориях, в том числе в Крыму. Но в середине ноября администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву использовать эти ракеты для ударов вглубь России. Как отмечает NYT, на тот момент у Украины оставалось лишь около 50 ATACMS. При этом Вашингтон дал понять, что не может предоставить дополнительные партии ракет, поскольку часть запасов была отправлена на Ближний Восток и в Азию.

Как подсчитала NYT на основе информации Минобороны РФ и военных блогеров, в общей сложности Украина осуществила шесть ракетных ударов по территории России, использовав не менее 31 ракеты ATACMS и 14 Storm Shadow. Одним из эффективных оказался удар 20 ноября по российскому командному бункеру вблизи поселка Марьино в Курской области. Именно после этого Россия выпустила по Днепру ракету «Орешник». Но в целом применение западных ракет имело ограниченную эффективность и не изменило траектории боевых действий, говорят источники NYT среди высокопоставленных чиновников НАТО. Они отметили, что после ударов ATACMS по российской территории не произошло и эскалации. По мнению американских должностных лиц, Москва пытается избежать обострения ситуации в связи с избранием Дональда Трампа на пост президента США. Собеседники NYT предположили, что российские власти не будут отвечать на удары ATACMS, чтобы США не усилили поддержку Украины, а новая администрация не оказалась в неудобном положении.