Отец убил четверых маленьких детей

Четверых детей под Тверью мог убить их отец, после преступления он попытался покончить с собой, сообщает РИА Новости.

«Отец убил четверых детей... Жену закрыл… Пытался покончить жизнь самоубийством… Его задержали», — рассказали агентству в полиции.