Отец убил четверых маленьких детей
Четверых детей под Тверью мог убить их отец, после преступления он попытался покончить с собой, сообщает РИА Новости.
«Отец убил четверых детей... Жену закрыл… Пытался покончить жизнь самоубийством… Его задержали», — рассказали агентству в полиции.
Сейчас мужчина находится в реанимации, добавили правоохранители.
По информации прокуратуры Тверской области, ️тела четверых детей обнаружили в частном доме. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств происшествия. Семья, проживающая в этом доме, ранее в поле зрения полиции не попадала, соседи на нее не жаловались, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Мать малышей спала на втором этаже. Услышав шум, она спустилась вниз вместе с братом мужа, однако детей уже не было в живых. Убитые — трое мальчиков трех, пяти и семи лет, а также годовалая девочка. Всего в семье шестеро детей.