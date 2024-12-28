ИКАО направит эксперта для расследования крушения самолета AZAL

ИКАО призвала государства-члены оказать полное содействие в проведении всестороннего и независимого расследования в соответствии с приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция).

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) направит своего эксперта для расследования авиакатастрофы в Актау. Это следует из сообщения на сайте организации.

«Международные стандарты гражданской авиации требуют проведения независимого расследования с участием всех государств, которых затронуло это происшествие. Следователям поручено выявить всю соответствующую информацию об аварии и сообщить о фактах и любых потенциальных факторах, связанных с безопасностью или надежностью, которые могли стать причиной или способствовать этой трагедии», — говорится в сообщении организации.

В интересах безопасности полетов и авиации ИКАО готова поддержать это расследование, назначив эксперта для работы на месте в качестве наблюдателя в составе международной следственной группы, заявили в ИКАО.

«Расследование, как предписано Приложением 13, должно проводиться с единственной целью — предотвратить будущие авиационные происшествия и инциденты путем сбора и анализа данных и информации о безопасности полетов. Приложение 13 требует представления предварительного отчета в течение 30 дней с момента происшествия, а окончательный отчет — в течение 12 месяцев», — подчеркнули в ИКАО.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines, который следовал рейсом Баку — Грозный, произошло 25 декабря в нескольких километрах от аэропорта города Актау. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа; 38 из них погибли, остальные получили травмы. Ранее в Azerbaijan Airlines назвали предварительную причину этой катастрофы. По их данным, на самолет было оказано «физическое и техническое внешнее воздействие». Новостное агентство Euronews 26 декабря со ссылкой на источники в азербайджанском правительстве заявило, что борт был поврежден российской ракетой ПВО при подлете к аэропорту назначения — городу Грозный.