Азербайджанская атмосфера по ту сторону границы

“В последние 15 лет самый высокий результат среди азербайджанцев Грузии при поступлении в вузы показал Мурад Будагов. Азербайджанский юноша, поступивший в вуз на основе экспериментальной программы 1+4, предусмотренной для национальных меньшинств в Грузии, является выпускником Центра интеграции азербайджанцев Грузии, созданного в 2019 году при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой” - это не только успех одного азербайджанца, это – один из самых наглядных примеров личного развития и интеграции в общество азербайджанцев, проживающих за пределами за рубежом. Это одновременно является результатом плодотворной деятельности Домов Азербайджана, открытых в последние годы в зарубежных странах. Исходя из столь значимых и интересных фактов, необходимо еще раз довести до внимания, насколько важны эти Дома для соотечественников, проживающих за пределами страны. Открытые сегодня в различных зарубежных странах 30 Домов Азербайджана стали незаменимым местом для соотечественников и друзей нашей страны. Члены общины за рубежом могут посещать эти Дома для изучения азербайджанского языка, культуры, истории, а также языка и культуры страны проживания. Госкомитет по работе с диаспорой обеспечивает все Дома Азербайджана необходимыми средствами, издает специальный учебник для воскресных школ в Домах и оказывает поддержку проводимому педагогами качественному обучению. Во всех Домах Азербайджана за рубежом отмечаются праздничные дни и дни скорби, организуются соревнования, курсы, выставки, национальные дни.

Рекомендации президента Ильхама Алиева, связанные с укреплением связей диаспорской молодежи и детей из диаспоры с Азербайджаном, изучением ими родного языка, еще более активизировали данный процесс. В своем историческом выступлении на состоявшемся в культурной столице нашей страны Шуше V Съезде азербайджанцев мира И.Алиев уделил особое внимание деятельности воскресных школ: ”Конечно, мы очень хотим, чтобы азербайджанцы второго, третьего поколений были привязаны к своей культуре. Это, разумеется, не такой уж простой вопрос. Здесь они, в первую очередь, должны владеть азербайджанским языком. Конечно, сохранять азербайджанский язык только в семьях можно, но этого недостаточно. Поэтому мы всегда готовы оказать помощь в открытии азербайджанских школ, воскресных школ. На самом деле мы это делаем. Возможно, это надо делать более организованно, потому что родной язык - основной фактор. Родной язык объединяет всех граждан Азербайджана”. Сегодня рекомендации азербайджанского президента реализовались благодаря деятельности каждого Дома Азербайджана, стали принципом работы наших соотечественников в этой области. Дома Азербайджана за рубежом, более 100 азербайджанских воскресных школ, функционирующих в различных странах, а также школы “Карабах”, открытые по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, безвозмездно служат сотням азербайджанских детей и подростков, проживающих за пределами родины, а также десяткам иностранцев, любящих нашу страну.

B этом контексте заслуживает внимания и деятельность Дома Азербайджана и азербайджанской воскресной школы имени Низами Гянджеви в Осло. Руководитель Дома Азербайджана в Осло Рамиль Алиев отмечает: “Прежде всего, как родитель, могу сказать, что школа сыграла большую роль в воспитании национальных чувств у 3 моих детей, формировании у них уверенности в себе. Oни общаются со сверстниками на азербайджанском языке, что, как говорится, является заслугой азербайджанской воскресной школы перед нашей семьей”. На сегодняшний день в азербайджанской воскресной школе имени Низами Гянджеви, функционирующей в столице Норвегии Осло с 2020 года, получили образование десятки учащихся. В школе регулярно организуются культурные мероприятия, проводятся встречи (в том числе виртуальные) с нашими поэтами и писателями, деятелями культуры. Было бы уместно вспомнить впечатления Фахреддина Манафова, встретившегося с азербайджанскими учащимися Осло. После встречи известный мастер сказал: “Наши малолетние соотечественники, являющиеся учащимися школы, приветствовали меня на родном языке, я был тронут. Живущие далеко от родины маленькие азербайджанцы, которые, возможно, еще даже не были в Азербайджане, говорили со мной на родном языке”. Дом Азербайджана в Барселоне, ставший любимым местом азербайджанцев Испании, также снискал любовь и интерес наших соотечественников благодаря организации интересных лекций, встречам, художественным выставкам, концертам, интеллектуальным играм, тренингам, вечерам кино, урокам национальных танцев, открытой библиотеке и азербайджанской воскресной школе. Руководитель Дома Азербайджана Керим Керимов отмечает: ”Мы не только собираем вокруг себя азербайджанцев, но и в целях внесения вклада в повседневную социальную жизнь Барселоны отдаем предпочтение сотрудничеству и с другими культурными учреждениями и организациями”.