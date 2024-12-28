Кто снес мемориал сбитому в Грозном азербайджанскому самолету перед консульством?

«Граждане уральской столицы выражают свои соболезнования, принося цветы к зданию консульства Азербайджана. Таким образом, они отдают дань памяти тем, кто погиб в авиакатастрофе, и поддерживают семьи жертв, соблюдая минуту молчания», — сообщал 27 декабря корреспондент местного издания URA.RU.

Мемориал, установленный в Екатеринбурге в память жертв азербайджанского самолета, сбитого российской системой ПВО в Чечне, демонтирован. По сообщениям российских СМИ, мемориал был стихийно установлен перед консульством Азербайджана в этом городе местными жителями, представителями диаспоры, жители возложили цветы к мемориалу в память о жертвах. В здании консульства флаг Азербайджана был спущен наполовину.

Лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински, обращаясь от имени соотечественников, выразил соболезнования семьям и близким, потерявшим родных в рейсе из Баку в Грозный.

«Эта страшная трагедия оставила глубокую рану в наших сердцах. Мы разделяем горе с родными и близкими погибших в эти трудные дни. Тем, кто выжил в этой катастрофе, желаем скорейшего выздоровления и сил духа. Пусть время смягчит их физические и душевные страдания, а вера в лучшее поможет преодолеть все сложности», — отметил он.

Но на следующий день стало известно, что мемориал, установленный перед консульством, сняли. По данным издания «Комсомольская правда-Екатеринбург», на мемориальном месте осталось всего две гвоздики.

У генконсульства, к которому еще вчера, 27 декабря, несли гвоздики, следующим утром 28 числа побывал корреспондент «КП-Екатеринбург». У входа в здание органа мемориала обнаружено не было. Лишь за воротами со стороны ул. Карла Либкнехта, у фасада консульства на тротуаре, лежали две красные гвоздики.

Корреспондент «КП-Екатеринбург» попытался связаться с генеральным консульством Азербайджана в Екатеринбурге, но дозвониться до представительства не удалось.