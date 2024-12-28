Нет ничего безопасней самолета… но если рядом не летают ракеты

По данным IATA, коэффициент всех несчастных случаев, измеряемый в авариях на миллион рейсов, повысился до 1,21, что эквивалентно одной аварии на каждые 830 тыс. перелетов. Это лучше среднего уровня за пятилетний период в 1,26 (одна авария на 810 тыс. рейсов).

Общее количество авиапроисшествий в уходящем году выросло до 39 по сравнению с 29 в 2023 году, в то же время случаев с гибелью людей стало меньше: пять по сравнению с семью годом раньше.

Статистика Международной ассоциации воздушного транспорта ( IATA ) показывает, что безопасность авиаперевозок в 2024 году выше среднего уровня за последние пять лет.

Показатели аварийности, рассчитываемые как соотношение числа не подлежащих восстановлению самолетов на миллион перелетов у реактивных самолетов сейчас составляет 0,17, у турбовинтовых 1,47. Это эквивалентно одному происшествию на 5,8 млн рейсов у реактивных самолетов и 680 тыс. - у турбовинтовых. Согласно отчету IATA, на долю турбовинтовых самолетов в 2024 году пришлось 36% всех авиапроисшествий и четыре из пяти аварий с человеческими жертвами. Между тем доля такого типа лайнеров в общем объеме перевозок составляет всего 10,6%.

В среднем мировые авиакомпании совершают 34,4 миллиона перелетов в год. Таким образом, чтобы попасть в авиационную катастрофу с человеческими жертвами, нужно летать каждый день на протяжении 25,2 тысяч лет, как подсчитали авиастраховщики.

Как показывает статистика, основной причиной трагедий являются человеческие ошибки – неверные решения экипажа или диспетчера.

Но как указывает The Wall Street Journal, в последние десять лет наибольшее количество жертв приходится на случаи, когда пассажирские самолеты стали целью ракет ПВО. Так было в 2014 году, когда российский «Бук» сбил над Донбассом малайзийский «Боинг» с экипажем из 15 человек и с 283 пассажирами, 83 из которых были малолетними. Так было в 2020 году под Тегераном, когда иранское ПВО, ожидавшее американской ракетной атаки, сбило украинский «Боинг» (экипаж 9 человек, 167 пассажиров, 24 несовершеннолетних).

Нынешняя трагедия в Актау показывает, что речь уже не идет о случайности.

Страны, которые развязывают войны, становятся главной опасностью для авиационного сообщения, причем жертвами могут оказаться и оказываются граждане государств, не имеющих никакого отношения к конфликту. А это означает, что чужих войн не бывает. Предотвращать и останавливать войны – общая задача международного сообщества, заботящегося о мирном небе.