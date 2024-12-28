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Байден проинформирован о крушении самолета AZAL
Новость дня
Байден проинформирован о крушении самолета AZAL

Токаев поручил обеспечить объективное расследование крушения авиалайнера AZAL

12:38 1118

Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау, передают казахстанские СМИ.

Открывая совещание, президент Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Глава государства поручил правительственной комиссии Казахстана обеспечить оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана. Правительственной комиссии и Генеральной прокуратуре совместно с другими уполномоченными органами поручено обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы.

Токаев отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков. Кроме того, он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности в Казахстане.

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