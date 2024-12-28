Ожесточенные бои между армиями Пакистана и Афганистана
Между армиями Пакистана и Афганистана развернулись ожесточенные бои.
По данным пакистанских СМИ, что в результате столкновения между пакистанскими и афганскими пограничниками погибли 19 пакистанских солдат. В ходе ожесточенных боев также погибли по меньшей мере трое афганских военных.
Источники в Министерстве обороны Афганистана заявили, что силы «Талибана» уничтожили несколько пакистанских военных баз вблизи границы.
На днях и.о. министра границ и племенных дел Афганистана Нурулла Нури заявил, что более 50 человек погибли в результате авиаударов, нанесенных ВВС Пакистана, в округе Бармаль провинции Пактика. Нури подчеркнул, что действия Пакистана «не останутся без ответа». 24 декабря Министерство обороны талибов сообщило, что армия Пакистана нанесла удары по району в провинции Пактика. В ведомстве осудили действия пакистанской стороны, подчеркнув, что они нарушают международные нормы и «не являются решением какой-либо проблемы». Удары были осуществлены через несколько часов после того, как спецпредставитель Пакистана по Афганистану Мохаммад Садик провел в Кабуле встречу с министром иностранных дел Амиром Ханом Муттаки. Она состоялась на фоне охлаждения пакистано-афганских отношений, вызванного участившимися столкновениями на границе и продолжающимися терактами в Пакистане базирующихся на территории Афганистана боевиков.