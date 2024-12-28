Мобильное приложение E-Qidam представили общественности

Во время презентации был продемонстрирован рекламный видеоролик приложения. Представителям СМИ подробно рассказали о целях приложения и порядке его использования.

Отмечено, что граждане, столкнувшись с какими-либо негативными явлениями в сфере продовольствия, могут немедленно сообщить об этом в AQTA через приложение E-Qidam. Основное преимущество приложения заключается в обеспечении общественного контроля с активным участием граждан и расширении возможностей реагирования на возникающие негативные ситуации.

Кроме того, подчеркнуто, что для использования приложения граждане могут скачать его на мобильные устройства с операционными системами Android и iOS. Зарегистрированные пользователи могут отправить жалобу через раздел «Отправить обращение», указав название продукта и адрес места его реализации, а затем нажать кнопку «Отправить». Жалобы будут приняты Агентством и рассмотрены в соответствии с законодательством. Также граждане смогут отслеживать статус своих обращений в разделе «Мои обращения».

Помимо этого, через приложение пользователи смогут оперативно узнавать о мерах, принимаемых в области пищевой безопасности, проводимых мероприятиях, новостях, образовательных статьях и последних обновлениях. Также они смогут получить информацию о тренингах, лабораторных анализах и вакансиях, предлагаемых Институтом пищевой безопасности Азербайджана. А предприниматели, активировав функцию «Уведомления», будут получать сообщения о данных, публикуемых Агентством, в соответствии с их сферой деятельности.

В завершение презентации были даны ответы на интересующие журналистов вопросы.