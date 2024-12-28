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Азербайджан отозвал разрешения российским авиакомпаниям

12:59 2404

Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Азербайджан из аэропортов Минеральных Вод и Сочи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Азимут" сообщает об отмене рейсов из Минеральных Вод в Баку и Гянджу, а также из Сочи в Баку по причине отзыва слотов аэропортами Баку и Гянджа в связи с отзывом разрешения на полеты авиационными властями Республики Азербайджан", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в РФ на фоне расследования катастрофы с пассажирским Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), произошедшей близ казахстанского Актау 25 декабря. Среди них сама AZAL (отменила полеты из Баку в 10 городов РФ), а также казахстанская Qazaq Air (из Астаны в Екатеринбург), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), арабская Flydubai (из Дубая в Сочи и Минводы).

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