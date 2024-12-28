Россия выводит войска из Курска

Морских пехотинцев из 810-ой бригады российской армии выводят из Курской области на восстановление, утверждает телеграм-канал «Северный ветер».

По его данным, это не связано с ударами ВСУ по Льгову.

«Черноморские морпехи вместе с тихоокеанскими – это главный, ударный кулак в освобождении Курской области, стальные бригады, но даже им нужно отдохнуть. Потери будут восполнены, пройдено боевое слаживание, проверка и снова в поля. Доделать то, что не удалось», - пишет канал.