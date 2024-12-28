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Байден проинформирован о крушении самолета AZAL
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Байден проинформирован о крушении самолета AZAL

Россия выводит войска из Курска

13:00 1654

Морских пехотинцев из 810-ой бригады российской армии выводят из Курской области на восстановление, утверждает телеграм-канал «Северный ветер».

По его данным, это не связано с ударами ВСУ по Льгову.

«Черноморские морпехи вместе с тихоокеанскими – это главный, ударный кулак в освобождении Курской области, стальные бригады, но даже им нужно отдохнуть. Потери будут восполнены, пройдено боевое слаживание, проверка и снова в поля. Доделать то, что не удалось», - пишет канал.

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