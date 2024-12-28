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Байден проинформирован о крушении самолета AZAL
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Байден проинформирован о крушении самолета AZAL

В Баку похоронили погибшего в авиакатастрофе 13-летнего Мухаммедали

13:01 1027

В Баку похоронили погибшего в авиакатастрофе 13-летнего Мухаммедали Еганова.

На похоронах присутствовали члены семьи и родственники покойного, представители общественности.

На борту потерпевшего крушения самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа). Погибли 38 человек. После крушения пассажирского самолета в больницы поступили 27 человек. Из них 15 - граждане Азербайджане, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена. Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили. 26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

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