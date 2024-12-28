ВСУ уничтожили склад с «шахедами»
13:08 878
Воздушные силы ВСУ 26 декабря нанесли удар по складу с дронами «Шахед» в Орловской области РФ, подтвердил Генеральный штаб ВСУ в субботу, 28 декабря.
В результате поражения защищенного объекта был уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе.
Ранее 28 декабря российские издания в соцсетях писали, что Силы обороны Украины ударили ракетами Storm Shadow по военному объекту Минобороны РФ в Орловской области, в результате семь военных получили ранения, еще двое — погибли.
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