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Байден проинформирован о крушении самолета AZAL
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Байден проинформирован о крушении самолета AZAL

ВСУ уничтожили склад с «шахедами»

13:08 878

Воздушные силы ВСУ 26 декабря нанесли удар по складу с дронами «Шахед» в Орловской области РФ, подтвердил Генеральный штаб ВСУ в субботу, 28 декабря.

В результате поражения защищенного объекта был уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе.

Ранее 28 декабря российские издания в соцсетях писали, что Силы обороны Украины ударили ракетами Storm Shadow по военному объекту Минобороны РФ в Орловской области, в результате семь военных получили ранения, еще двое — погибли.

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