Кадыров усилил охрану. Что происходит?

После разрешения наносить удары по России дальнобойными ракетами была усилена личная воздушная безопасность главы Чечни Рамзана Кадырова, пишут близкие к российским спецслужбам телеграм-каналы.

Отмечается, что после падения режима Башара Асада в Чечню были перевезены зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) из Сирии, в том числе «С-300». Данные системы ПВО были рассредоточены по Грозному и за его пределами.

«Например, ЗРК поставлены на дежурство в официальной резиденции главы Республики. Комплекс с мечетью в столице Чечни, который запрещено снимать даже со смотровых площадок города, теперь охраняет отдельный расчёт.

Свою ПВО заполучили ещё и жители престижного Бароновского района, что расположен недалеко от резиденции. Бывший посёлок для рабочих завода уже давно превратился в один из наиболее популярных районов среди жителей Грозного: там живёт сама семья Кадырова, а все подъезды строго охраняет вооруженная охрана из кадыровцев.

Ещё один комплекс «С-300» был установлен в родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрт. Расчёт ПВО с недавних пор несёт круглосуточное боевое дежурство и персонально охраняет родственников главы ЧР», - говорится в сообщении.