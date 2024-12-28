Прогноз Гордона: Скоро «очень интересное время настанет»

30 декабря произойдет «нечто большое», после чего «очень интересное время настанет», заявил украинский телеведущий Дмитрий Гордон в интервью журналистке Даше Счастливой.

«Ключевой датой здесь будет 30-е. Потому что 30 декабря должно состояться нечто большое. Я даже, вы знаете, я не хочу вслух произносить это. Короче, кто-то с кем-то встретится 30-го. После чего очень интересное время настанет», - сказал Гордон.

Издание «Страна» напоминает, что Гордон еще в конце сентября утверждал о том, что якобы «горячая фаза войны закончится в этом году». Тогда он связывал это с визитом президента Украины Владимира Зеленского в США: «Исходя из результатов визита Зеленского в США (а они будут отличными), будут на кое-что закрыты глаза и будет кое-что происходить, что с 1 октября по 5 ноября перевернет всю историю войны…».