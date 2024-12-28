Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Баку из-за буйного пассажира

Самолёт «Аэрофлота», летевший из Дубая в Москву, пришлось экстренно приземлить в Баку из-за буйного пассажира, который агрессивно вел себя в салоне.

Один из пассажиров - Роман Пахомов выпил на борту и начал вести себя неадекватно: кричал, оскорблял и дрался. Пахомова удалось скрутить, но буйный пассажир разорвал пластиковые наручники и клейкую ленту, после чего стал бить руками по иллюминатору. По словам пассажиров, когда мужчина заходил в салон, он был трезв и спокоен.

Командир принял решение приземлиться в Баку, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты. По прибытии Пахомова задержали, а он, придя в себя, не помнил, что произошло.