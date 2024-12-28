USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Байден проинформирован о крушении самолета AZAL
Новость дня
Байден проинформирован о крушении самолета AZAL

Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Баку из-за буйного пассажира

видео
13:41 709

Самолёт «Аэрофлота», летевший из Дубая в Москву, пришлось экстренно приземлить в Баку из-за буйного пассажира, который агрессивно вел себя в салоне.

Один из пассажиров - Роман Пахомов выпил на борту и начал вести себя неадекватно: кричал, оскорблял и дрался. Пахомова удалось скрутить, но буйный пассажир разорвал пластиковые наручники и клейкую ленту, после чего стал бить руками по иллюминатору. По словам пассажиров, когда мужчина заходил в салон, он был трезв и спокоен.

Командир принял решение приземлиться в Баку, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты. По прибытии Пахомова задержали, а он, придя в себя, не помнил, что произошло.

Сирийцы Кадыровым не рады
Сирийцы Кадыровым не рады
13:39 705
В Азербайджане 2025 год объявлен «Годом Конституции и суверенитета»
В Азербайджане 2025 год объявлен «Годом Конституции и суверенитета»
13:32 390
Прогноз Гордона: Скоро «очень интересное время настанет»
Прогноз Гордона: Скоро «очень интересное время настанет»
13:30 1071
Кадыров усилил охрану. Что происходит?
Кадыров усилил охрану. Что происходит?
13:10 1795
Азербайджан отозвал разрешения российским авиакомпаниям
Азербайджан отозвал разрешения российским авиакомпаниям
12:59 2431
Ожесточенные бои между армиями Пакистана и Афганистана
Ожесточенные бои между армиями Пакистана и Афганистана видео
12:44 2032
Токаев поручил обеспечить объективное расследование крушения авиалайнера AZAL
Токаев поручил обеспечить объективное расследование крушения авиалайнера AZAL
12:38 1131
Кто снес мемориал сбитому в Грозном азербайджанскому самолету перед консульством?
Кто снес мемориал сбитому в Грозном азербайджанскому самолету перед консульством? срочно в номер
12:16 4180
Планы Трампа на «Зангезурский коридор»
Планы Трампа на «Зангезурский коридор» главный вопрос
11:45 3509
ИКАО направит эксперта для расследования крушения самолета AZAL
ИКАО направит эксперта для расследования крушения самолета AZAL
12:06 1588
Война против теневого флота России
Война против теневого флота России горячая тема
11:14 2043

ЭТО ВАЖНО

Сирийцы Кадыровым не рады
Сирийцы Кадыровым не рады
13:39 705
В Азербайджане 2025 год объявлен «Годом Конституции и суверенитета»
В Азербайджане 2025 год объявлен «Годом Конституции и суверенитета»
13:32 390
Прогноз Гордона: Скоро «очень интересное время настанет»
Прогноз Гордона: Скоро «очень интересное время настанет»
13:30 1071
Кадыров усилил охрану. Что происходит?
Кадыров усилил охрану. Что происходит?
13:10 1795
Азербайджан отозвал разрешения российским авиакомпаниям
Азербайджан отозвал разрешения российским авиакомпаниям
12:59 2431
Ожесточенные бои между армиями Пакистана и Афганистана
Ожесточенные бои между армиями Пакистана и Афганистана видео
12:44 2032
Токаев поручил обеспечить объективное расследование крушения авиалайнера AZAL
Токаев поручил обеспечить объективное расследование крушения авиалайнера AZAL
12:38 1131
Кто снес мемориал сбитому в Грозном азербайджанскому самолету перед консульством?
Кто снес мемориал сбитому в Грозном азербайджанскому самолету перед консульством? срочно в номер
12:16 4180
Планы Трампа на «Зангезурский коридор»
Планы Трампа на «Зангезурский коридор» главный вопрос
11:45 3509
ИКАО направит эксперта для расследования крушения самолета AZAL
ИКАО направит эксперта для расследования крушения самолета AZAL
12:06 1588
Война против теневого флота России
Война против теневого флота России горячая тема
11:14 2043
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться