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Байден проинформирован о крушении самолета AZAL
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Байден проинформирован о крушении самолета AZAL

Сирийцы Кадыровым не рады

13:39 708

Новые сирийские власти отказались принять российскую делегацию с родственниками главы Чечни Рамзана Кадырова, что осложнило отношения Москвы и Дамаска, утверждают российские СМИ.

Дамаск требует масштабных гуманитарных поставок продовольствия в обмен на возобновление переговоров о выводе российских войск. По мнению экспертов, Россия может сократить свой контингент в Сирии на 90% к февралю, оставив минимум сил для охраны баз в Тартусе и Хмеймиме.

Израиль настоял на исключении представителей Кадырова из переговоров, вынуждая Кремль искать новых посредников, устраивающих обе стороны.

Местные СМИ сообщают об установке сирийскими силами КПП на дороге к авиабазе Хмеймим. Западные издания подтверждают переброску российской техники и личного состава обратно в Россию.

Ситуация подчеркивает растущее напряжение в отношениях Москвы и Дамаска, ставя под вопрос дальнейшее влияние России в регионе, пишут СМИ.

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