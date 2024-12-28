Как Миннауки завершает год в сфере дошкольного образования

На сегодняшний день, сообщили в ведомстве, 117 тысяч детей получают дошкольное образование. В Азербайджане показатель участия детей детсадовского возраста в дошкольном образовании в настоящее время составляет 35,7 процента. Планируется довести этот показатель до 50 процентов.

В Министерстве науки и образования Азербайджана рассказали, как завершают 2024 год в сфере дошкольного образования.

1676 государственных дошкольных образовательных учреждений

В 2024 году были введены в эксплуатацию 14 новых дошкольных образовательных учреждений, капитально отремонтированы пять дошкольных образовательных учреждений. В настоящее время в Азербайджане действуют 1 676 государственных дошкольных образовательных учреждений.

В текущем году, в целях поддержки расширения сферы дошкольного образования, Министерством науки и образования реализуется пилотная грантовая программа «Организация альтернативных услуг дошкольного образования». В программу было подано 19 проектов, 16 из них получили гранты. Проекты реализуются в Баку, Ленкорани, Шеки, Ширване, Физули, Загатале, Масаллы, Астаре, Гёйгёле и Нахчыване. Всего в грантовой программе приняли участие более 500 детей.

Кроме того, в целях повышения комплексности дошкольного образования объявлен «Грантовый конкурс для частных дошкольных образовательных учреждений». Цель конкурса – привлечь детей, которых невозможно принять в государственные дошкольные образовательные учреждения в 2024-2025 учебном году на вакантные места в частных дошкольных образовательных учреждениях и профинансировать часть стоимости обучения за счет гранта. Гранты получили 25 из 42 частных дошкольных образовательных учреждений, подавших заявки на участие в конкурсе.

В рамках проекта «Общественное дошкольное образование» организовано 1 177 групп дошкольной подготовки общинного типа в 890 центрах (общеобразовательных учреждениях). В настоящее время в этих группах занимаются 19 133 ребенка 3-4 лет. Воспитанием этих детей занимаются 1088 воспитателей-педагогов.

Государственно-частное сотрудничество в дошкольном образовании

В целях обеспечения достижения целей «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» моделью государственно-частного сотрудничества предполагается охватить 1500 детей.

Повышение кадрового потенциала в дошкольном образовании

За последние два года в дошкольные образовательные учреждения назначено около 700 воспитателей и 79 директоров. На сегодняшний день в целях повышения кадрового потенциала дошкольного образования организовано повышение квалификации около 10 тысяч педагогических работников.

Государственное агентство дошкольного и общего образования и Азербайджанский институт пищевой безопасности провели обучение около 1600 директоров, поваров и помощников поваров дошкольных образовательных учреждений, действующих в Баку и регионах.

Диагностическая оценка

В 2024 году проведено первое диагностическое оценивание 11 218 воспитателей-педагогов, работающих в дошкольных образовательных учреждениях.