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Байден проинформирован о крушении самолета AZAL

Директору Kanal 11 дали 8 лет тюрьмы

13:58 1430

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу директора интернет-телеканала Kanal 11 Теймура Керимова и осужденной вместе с ним Истек Тотиевой. Как сообщает haqqin.az, cуд приговорил Теймура Керимова к 8 годам лишения свободы, а Тотиевой дали два года условно.

Потерпевшими по делу проходят два человека – Лейла Алмасзаде и Фаррух Алекперов.

Теймура Керимова задержали 11 декабря. Против него было возбуждено уголовное дело по статьям 182.2.4 (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) УК Азербайджана. В ходе следствия к уголовной ответственности была привлечена Истек Тотиева. Ее обвинили в совершении аналогичного преступления заодно с Керимовым.

 

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