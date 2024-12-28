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Путин позвонил Алиеву и принес извинения. Следком России возбудил уголовное дело
Новость дня
Путин позвонил Алиеву и принес извинения. Следком России возбудил уголовное дело

Путин позвонил Алиеву и принес извинения. Следком России возбудил уголовное дело

новость дополнена
17:40 7774

Президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

В ходе телефонного разговора Путин принес извинения в связи с тем, что 25 декабря пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, подвергся в воздушном пространстве России физическому и техническому воздействию извне, в результате чего произошел трагический инцидент, ещё раз выразил глубокие и самые искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Алиев отметил, что пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление, был направлен в казахстанский город Актау и смог совершить аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов.

Глава государства подчеркнул, что «на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия».

В ходе беседы главы государств обсудили «серьезное и всестороннее расследование всех деталей трагедии и привлечение виновных к ответственности».

Алиев отметил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин крушения организована группа, состоящая из международных экспертов, которая уже приступила к деятельности.

Главы государств также подчеркнули, что «начатый в связи с трагедией следственный процесс будет проводиться абсолютно прозрачно и общественности будет регулярно предоставляться информация».

Между тем Следственный комитет России возбудил дело в связи с авиакатастрофой под Актау, сообщили в Кремле.  Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», отметили в Кремле. Проводятся следственные мероприятия.

*** 14:07

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Вашингтона по крушению самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи города Актау.

«Мы видели эти высказывания. В данном случае хочу вам напомнить вчерашние заявления Дмитрия Ядрова, главы Росавиации, который сказал, что Россия окажет всестороннюю поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин крушения самолета. Эта готовность России была заявлена. Ждем результатов расследования. И, конечно, здесь неуместно что-то об этом говорить со стороны администрации президента. В данном случае прошу вас ориентироваться на заявления Ядрова», - сказал Песков на брифинге.

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