Меморандум о взаимопонимании между аппаратом омбудсмена и Академией государственного управления
Подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между аппаратом уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана и Академией государственного управления при президенте Азербайджана.
Перед церемонией подписания меморандума участники почтили память жертв катастрофы авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" минутой молчания.
Выступая на мероприятии, Сабина Алиева отметила, что в настоящее время между аппаратом омбудсмена и высшими учебными заведениями существует тесное сотрудничество. В рамках этого взаимодействия студенты и магистранты Академии государственного управления проходят производственную практику и занимаются научно-исследовательской деятельностью в учреждении. Также она подчеркнула, что сотрудники аппарата омбудсмена обучаются в Академии на различных уровнях высшего образования и участвуют в программах дополнительного образования.
Сабина Алиева отметила, что подписание меморандума укрепит сотрудничество между двумя учреждениями, что приведет к более эффективной подготовке специалистов в области защиты прав человека и увеличению числа научных исследований в этой сфере.
Ректор Академии государственного управления при президенте Азербайджана, академик Урхан Алекберов, в свою очередь, представил доклад на тему «Инновационная концепция государственного управления президента Азербайджана Ильхама Алиева: результаты и перспективы». Ректор подчеркнул, что в результате комплексных мер, реализуемых в сфере государственного управления, страна продолжает устойчивое развитие, и Азербайджан достиг высоких показателей в данной области.
В завершение мероприятия омбудсмен и ректор АГУ Урхан Алекберов подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между аппаратом уполномоченного по правам человека Азербайджана и Академией государственного управления при президенте Азербайджана.
Основная цель меморандума — дальнейшее расширение сотрудничества между институтом омбудсмена и Академией, а также развитие совместной работы в области пропаганды, преподавания и применения прав человека.