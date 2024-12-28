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Меморандум о взаимопонимании между аппаратом омбудсмена и Академией государственного управления

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14:41 344

Подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между аппаратом уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана и Академией государственного управления при президенте Азербайджана.

Перед церемонией подписания меморандума участники почтили память жертв катастрофы авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" минутой молчания.

Выступая на мероприятии, Сабина Алиева отметила, что в настоящее время между аппаратом омбудсмена и высшими учебными заведениями существует тесное сотрудничество. В рамках этого взаимодействия студенты и магистранты Академии государственного управления проходят производственную практику и занимаются научно-исследовательской деятельностью в учреждении. Также она подчеркнула, что сотрудники аппарата омбудсмена обучаются в Академии на различных уровнях высшего образования и участвуют в программах дополнительного образования.

Сабина Алиева отметила, что подписание меморандума укрепит сотрудничество между двумя учреждениями, что приведет к более эффективной подготовке специалистов в области защиты прав человека и увеличению числа научных исследований в этой сфере.

Ректор Академии государственного управления при президенте Азербайджана, академик Урхан Алекберов, в свою очередь, представил доклад на тему «Инновационная концепция государственного управления президента Азербайджана Ильхама Алиева: результаты и перспективы». Ректор подчеркнул, что в результате комплексных мер, реализуемых в сфере государственного управления, страна продолжает устойчивое развитие, и Азербайджан достиг высоких показателей в данной области.

В завершение мероприятия омбудсмен и ректор АГУ Урхан Алекберов подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между аппаратом уполномоченного по правам человека Азербайджана и Академией государственного управления при президенте Азербайджана.

Основная цель меморандума — дальнейшее расширение сотрудничества между институтом омбудсмена и Академией, а также развитие совместной работы в области пропаганды, преподавания и применения прав человека.

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