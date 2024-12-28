Азербайджан меняет правила пребывания для граждан России

Новые правила, введенные российской стороной, а также ужесточение требований к продолжительности пребывания в стране рассматриваются, в первую очередь, в контексте прав граждан Азербайджан.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Как и в вопросах внешней политики, азербайджанская сторона будет руководствоваться принципами паритета и взаимности в вопросах временного пребывания и миграции. В связи с этим в ближайшие дни планируется внести изменения в правила о сроках временного пребывания граждан Российской Федерации на территории Азербайджанской Республики», — заявили в МИД.

Ранее в МИД России сообщали, что, согласно изменениям в законодательство, срок временного пребывания иностранных граждан на территории России с 1 января 2025 года составит 90 дней в течение одного календарного года. Кроме того, иностранные граждане должны быть зарегистрированы по месту пребывания в течение 7 рабочих дней с даты пересечения госграницы РФ. По действующим правилам этот срок составляет 90 дней в течение 180 дней и 180 дней в течение 1 года.