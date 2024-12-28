Руководство азербайджанской адвокатуры у могилы Гейдара Алиева

Руководство Коллегии адвокатов Азербайджана посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в связи с 28 декабря – Днем адвокатов.

Как сообщает E-huquq.az, коллектив во главе с председателем Коллегии Анаром Багировым почтил память Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 декабря 2019 года 28 декабря в стране отмечается как День адвоката.