Кадыров о безопасности полетов в Россию

В Узбекистане лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров поинтересовался, почему после крушения авиалайнера AZAL под Актау самолеты «Узбекских авиалиний» продолжают летать в РФ, пишут узбекские СМИ.

«Безопасно ли воздушное пространство России? «Узбекистон хаво йуллари» в первую очередь должно думать о безопасности наших граждан», — написал он в своем Telegram-канале.

«Миллий тикланиш» намерена направить официальный запрос в Министерство транспорта и UzAirways, чтобы уточнить меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности граждан, заявил Алишер Кадыров.