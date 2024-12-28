USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Байден проинформирован о крушении самолета AZAL
Новость дня
Байден проинформирован о крушении самолета AZAL

Кадыров о безопасности полетов в Россию

15:12 1999

В Узбекистане лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров поинтересовался, почему после крушения авиалайнера AZAL под Актау самолеты «Узбекских авиалиний» продолжают летать в РФ, пишут узбекские СМИ.

Алишер Кадыров

«Безопасно ли воздушное пространство России? «Узбекистон хаво йуллари» в первую очередь должно думать о безопасности наших граждан», — написал он в своем Telegram-канале.

«Миллий тикланиш» намерена направить официальный запрос в Министерство транспорта и UzAirways, чтобы уточнить меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности граждан, заявил Алишер Кадыров.

Курдские террористы просят Россию примирить их с Турцией
Курдские террористы просят Россию примирить их с Турцией видео
16:10 406
Тело погибшего пилота AZAL скоро доставят в Азербайджан
Тело погибшего пилота AZAL скоро доставят в Азербайджан обновлено 15:42
15:42 2575
Азербайджан меняет правила пребывания для граждан России
Азербайджан меняет правила пребывания для граждан России
14:57 3178
Нет ничего безопасней самолета… но если рядом не летают ракеты
Нет ничего безопасней самолета… но если рядом не летают ракеты на злобу дня
12:30 3577
Узбекские депутаты наехали на Рамзана Кадырова
Узбекские депутаты наехали на Рамзана Кадырова
10:16 8162
Эксперты из Бразилии прибыли в Актау для расследования авиакатастрофы
Эксперты из Бразилии прибыли в Актау для расследования авиакатастрофы обновлено 14:42
14:42 3056
Дело о крупном хищении госсредств
Дело о крупном хищении госсредств заявление Генпрокуратуры
14:25 2301
Кремль не комментирует заявление Белого дома о крушении лайнера AZAL
Кремль не комментирует заявление Белого дома о крушении лайнера AZAL
14:07 2210
Сирийцы Кадыровым не рады
Сирийцы Кадыровым не рады
13:39 3313
В Азербайджане 2025 год объявлен «Годом Конституции и суверенитета»
В Азербайджане 2025 год объявлен «Годом Конституции и суверенитета»
13:32 1055
Прогноз Гордона: Скоро «очень интересное время настанет»
Прогноз Гордона: Скоро «очень интересное время настанет»
13:30 3805

ЭТО ВАЖНО

Курдские террористы просят Россию примирить их с Турцией
Курдские террористы просят Россию примирить их с Турцией видео
16:10 406
Тело погибшего пилота AZAL скоро доставят в Азербайджан
Тело погибшего пилота AZAL скоро доставят в Азербайджан обновлено 15:42
15:42 2575
Азербайджан меняет правила пребывания для граждан России
Азербайджан меняет правила пребывания для граждан России
14:57 3178
Нет ничего безопасней самолета… но если рядом не летают ракеты
Нет ничего безопасней самолета… но если рядом не летают ракеты на злобу дня
12:30 3577
Узбекские депутаты наехали на Рамзана Кадырова
Узбекские депутаты наехали на Рамзана Кадырова
10:16 8162
Эксперты из Бразилии прибыли в Актау для расследования авиакатастрофы
Эксперты из Бразилии прибыли в Актау для расследования авиакатастрофы обновлено 14:42
14:42 3056
Дело о крупном хищении госсредств
Дело о крупном хищении госсредств заявление Генпрокуратуры
14:25 2301
Кремль не комментирует заявление Белого дома о крушении лайнера AZAL
Кремль не комментирует заявление Белого дома о крушении лайнера AZAL
14:07 2210
Сирийцы Кадыровым не рады
Сирийцы Кадыровым не рады
13:39 3313
В Азербайджане 2025 год объявлен «Годом Конституции и суверенитета»
В Азербайджане 2025 год объявлен «Годом Конституции и суверенитета»
13:32 1055
Прогноз Гордона: Скоро «очень интересное время настанет»
Прогноз Гордона: Скоро «очень интересное время настанет»
13:30 3805
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться